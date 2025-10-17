Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 5,05 EUR.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 5,05 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 4,98 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 5,00 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 276.635 Aktien.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 19.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 125,13 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,95 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie.

