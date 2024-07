Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag mit Aufschlag

Xiaomi im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 1,97 EUR.

Die Aktie legte um 11:37 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,0 Prozent auf 1,97 EUR zu. Bei 2,00 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,98 EUR. Zuletzt wechselten 9.069 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,39 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 21,05 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 36,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 CNY je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 23.05.2024 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 CNY je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 75,88 Mrd. CNY. Im Vorjahresviertel waren 59,67 Mrd. CNY in den Büchern gestanden.

Am 21.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,668 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

