Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagvormittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 2,04 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:15 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 2,04 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 2,03 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,03 EUR. Bisher wurden heute 800 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,39 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,39 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,31 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 35,62 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Am 23.05.2024 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 82,15 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,14 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 20,56 Prozent gesteigert.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 21.08.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,669 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

