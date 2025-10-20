Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi fällt am Vormittag

DAX24.041 +0,9%Est505.643 +0,6%MSCI World4.307 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +2,7%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.414 +2,4%Euro1,1665 ±0,0%Öl60,89 -0,7%Gold4.253 +0,1%
20.10.25 09:22 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 5,23 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
5,22 EUR -0,08 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Xiaomi-Aktie musste um 09:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 5,23 EUR abwärts. Bei 5,17 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,19 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 25.308 Xiaomi-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 41,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 19.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 125,13 Mrd. HKD – ein Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

