Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag in Rot

So entwickelt sich Xiaomi

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 2,9 Prozent auf 5,94 EUR.

Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:16 Uhr um 2,9 Prozent auf 5,94 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Xiaomi-Aktie bei 5,94 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 6,02 EUR. Bisher wurden heute 24.733 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Xiaomi-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Xiaomi gewährte am 18.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 HKD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 79,18 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 117,88 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 27.05.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Xiaomi rechnen Experten am 27.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,41 CNY je Xiaomi-Aktie.

