Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verliert am Freitagmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 6,02 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:59 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 6,02 EUR. Die Xiaomi-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,94 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,02 EUR. Bisher wurden heute 43.399 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 22,91 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,69 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 256,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 18.03.2025. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 HKD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 117,88 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 48,88 Prozent gesteigert.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 27.05.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 27.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Xiaomi.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,41 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie mit deutlichen Verlusten: Anleger vermissen wichtige Infos für Launch von neuem Tesla-Konkurrent

Xiaomi-Aktie gesucht: Milliardeninvestition in eigene Chips

Erste Schätzungen: Xiaomi legt Quartalsergebnis vor