Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Minus bei 6,25 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 15:57 Uhr 3,1 Prozent auf 6,25 EUR. Im Tief verlor die Xiaomi-Aktie bis auf 6,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,20 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 94.032 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 72,94 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Xiaomi ließ sich am 18.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,20 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 117,88 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 79,18 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Xiaomi am 21.05.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,29 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

