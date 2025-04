Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 5,33 EUR.

Um 08:53 Uhr ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 5,33 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,33 EUR aus. Bei 5,37 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 4.010 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 7,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 27,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 1,69 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 68,29 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 18.03.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 HKD je Aktie gewesen. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 117,88 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 79,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 21.05.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,34 CNY je Xiaomi-Aktie.

