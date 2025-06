Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Xiaomi am Mittag ins Plus

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 5,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 12:03 Uhr 2,1 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,70 EUR. Bisher wurden heute 50.025 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 27,57 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,69 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 70,85 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 27.05.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 HKD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 118,99 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 82,15 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Xiaomi am 27.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,53 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie in Grün: Xiaomi mit Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn

Xiaomi-Aktie mit deutlichen Verlusten: Anleger vermissen wichtige Infos für Launch von neuem Tesla-Konkurrent

Xiaomi-Aktie gesucht: Milliardeninvestition in eigene Chips