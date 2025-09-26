Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gibt am Montagvormittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 5,90 EUR.

Die Aktie verlor um 09:16 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 3,3 Prozent auf 5,90 EUR. In der Spitze büßte die Xiaomi-Aktie bis auf 5,88 EUR ein. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,90 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 21.493 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 25,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2024 auf bis zu 2,49 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 136,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 19.08.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 HKD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 125,13 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,62 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

Redaktion finanzen.net

