Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 2,8 Prozent auf 4,91 EUR.
Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 16:06 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 4,91 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Xiaomi-Aktie bis auf 4,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 83.331 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Gewinne von 50,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2024 (3,07 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.
Am 19.08.2025 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,41 Prozent auf 125,13 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,61 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
