Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gibt am Mittag nach

30.10.25 12:04 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gibt am Mittag nach

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 4,93 EUR abwärts.

Um 11:56 Uhr rutschte die Xiaomi-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 2,4 Prozent auf 4,93 EUR ab. Die Xiaomi-Aktie sank bis auf 4,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,90 EUR. Zuletzt wechselten 49.442 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 50,09 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 3,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 37,80 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 19.08.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 HKD gegenüber 0,22 HKD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 125,13 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 95,95 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,61 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

