Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger greifen bei Xiaomi am Nachmittag zu

29.10.25 16:08 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger greifen bei Xiaomi am Nachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Xiaomi
5,03 EUR 0,08 EUR 1,64%
Das Papier von Xiaomi legte um 15:57 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 3,0 Prozent auf 5,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,12 EUR. Bei 4,96 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 103.788 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Bei 3,05 EUR fiel das Papier am 29.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 67,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Xiaomi-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,50 HKD. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von 0,22 HKD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 125,13 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 1,61 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

