Blick auf Aktienkurs

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi schiebt sich am Mittag vor

29.10.25 12:04 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi schiebt sich am Mittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 5,08 EUR nach oben.

Xiaomi
5,10 EUR 0,15 EUR 2,97%
Um 11:58 Uhr stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 5,08 EUR. Die Xiaomi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,08 EUR. Bei 4,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.400 Stück gehandelt.

Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,91 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Am 19.08.2025 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 125,13 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 95,95 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.11.2025 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 1,61 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

