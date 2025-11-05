DAX24.081 +0,6%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,10 +2,3%Nas23.500 +0,7%Bitcoin90.305 +2,0%Euro1,1479 -0,1%Öl64,31 -0,1%Gold3.980 +1,2%
Xpeng Aktie News: Anleger schicken Xpeng am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

05.11.25 16:08 Uhr
Xpeng Aktie News: Anleger schicken Xpeng am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Xpeng. Der Xpeng-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,8 Prozent auf 21,83 USD.

Die Xpeng-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 3,8 Prozent auf 21,83 USD ab. Der Kurs der Xpeng-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,36 USD nach. Bei 23,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 480.420 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 27,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 19,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 11,15 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 48,92 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Xpeng-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 19.08.2025 äußerte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,53 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Xpeng wird am 13.11.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xpeng-Verlust in Höhe von -1,023 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

