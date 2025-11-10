Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagnachmittag mit sattem Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von Xpeng gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Xpeng zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 8,1 Prozent auf 24,24 USD.

Das Papier von Xpeng konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 8,1 Prozent auf 24,24 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xpeng-Aktie bisher bei 24,54 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,77 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.238.514 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 27,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Am 03.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,15 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 54,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xpeng-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xpeng am 19.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xpeng im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,53 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 17.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Xpeng-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 24.11.2026.

In der Xpeng-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,031 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

