Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend im Keller

Die Aktie von Xpeng gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 8,3 Prozent im Minus bei 21,91 USD.

Das Papier von Xpeng gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 8,3 Prozent auf 21,91 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Xpeng-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,60 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,13 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.247.071 Xpeng-Aktien.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 27,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,15 USD am 03.01.2025. Abschläge von 49,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xpeng-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xpeng am 19.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Xpeng 2,53 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Xpeng-Anleger Experten zufolge am 24.11.2026 werfen.

Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,031 CNY einfahren.

