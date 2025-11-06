DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.197 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1545 +0,4%Öl63,36 -0,3%Gold3.985 +0,2%
Xpeng Aktie News: Xpeng am Donnerstagabend mit Kursfeuerwerk

06.11.25 20:23 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng am Donnerstagabend mit Kursfeuerwerk

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Xpeng. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 12,9 Prozent auf 24,61 USD zu.

Xpeng
21,00 EUR 1,85 EUR 9,66%
Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 12,9 Prozent im Plus bei 24,61 USD. Die Xpeng-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,90 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 23,27 USD. Bisher wurden heute 4.859.604 Xpeng-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 27,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 9,39 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 11,15 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.01.2025). Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 120,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 19.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 2,53 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 24.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,031 CNY je Aktie in den Xpeng-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: helloabc / Shutterstock.com

