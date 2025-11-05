DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.565 +0,9%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1492 ±0,0%Öl63,54 -1,3%Gold3.988 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 EVOTEC 566480 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen in Grün -- Novo Nordisk enttäuscht -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Rivian, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Krypto-Vermögen der Bundesrepublik aufgedeckt: So viele Bitcoins besitzen deutsche Behörden Krypto-Vermögen der Bundesrepublik aufgedeckt: So viele Bitcoins besitzen deutsche Behörden
Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Aktie im Blick

Xpeng Aktie News: Xpeng wird am Abend ausgebremst

05.11.25 20:23 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng wird am Abend ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Minus bei 21,86 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xpeng
19,15 EUR -0,40 EUR -2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr fiel die Xpeng-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 21,86 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xpeng-Aktie bisher bei 21,36 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 23,01 USD. Zuletzt wurden via New York 1.454.663 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 27,16 USD. Mit einem Zuwachs von 24,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,15 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,98 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xpeng am 19.08.2025 vor. Xpeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Xpeng im vergangenen Quartal 2,53 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xpeng 1,12 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Xpeng wird am 13.11.2025 gerechnet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,023 CNY je Xpeng-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie

Aktien legen zu: BYD-Auslieferungen gehen im September zurück - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert

In eigener Sache

Übrigens: Xpeng und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xpeng

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xpeng

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: helloabc / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xpeng

DatumMeistgelesen
Wer­bung