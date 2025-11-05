Xpeng Aktie News: Xpeng wird am Abend ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Minus bei 21,86 USD.
Um 20:08 Uhr fiel die Xpeng-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 21,86 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xpeng-Aktie bisher bei 21,36 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 23,01 USD. Zuletzt wurden via New York 1.454.663 Xpeng-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 27,16 USD. Mit einem Zuwachs von 24,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,15 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,98 Prozent.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xpeng am 19.08.2025 vor. Xpeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Xpeng im vergangenen Quartal 2,53 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xpeng 1,12 Mrd. USD umsetzen können.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Xpeng wird am 13.11.2025 gerechnet.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,023 CNY je Xpeng-Aktie stehen.
