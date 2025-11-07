Xpeng Aktie News: Xpeng verliert am Nachmittag kräftig

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 6,1 Prozent auf 22,44 USD nach.

Die Xpeng-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 6,1 Prozent bei 22,44 USD. Die Xpeng-Aktie sank bis auf 22,07 USD. Bei 23,13 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 551.777 Xpeng-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,16 USD) erklomm das Papier am 12.03.2025. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 17,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,15 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xpeng-Aktie mit einem Verlust von 50,31 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie.

Am 19.08.2025 äußerte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Xpeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 2,53 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,12 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Xpeng am 17.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Xpeng rechnen Experten am 24.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Xpeng 2025 einen Verlust in Höhe von -1,031 CNY je Aktie ausweisen dürften.

