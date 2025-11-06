DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,24 -7,8%Nas23.077 -1,8%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1539 +0,4%Öl62,96 -0,9%Gold3.981 +0,1%
Xpeng im Fokus

Xpeng Aktie News: Xpeng zündet am Donnerstagnachmittag Kursrakete

06.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 9,6 Prozent im Plus bei 23,89 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xpeng
20,50 EUR 1,35 EUR 7,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Xpeng-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,6 Prozent auf 23,89 USD. Der Kurs der Xpeng-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,60 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,27 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.235.388 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Bei 27,16 USD erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 13,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,15 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 19.08.2025 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 125,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,53 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Xpeng am 17.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 24.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng im Jahr 2025 -1,031 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

