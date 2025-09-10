Xpeng Aktie News: Xpeng zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xpeng. Im New York-Handel gewannen die Xpeng-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,2 Prozent auf 20,54 USD. Bei 20,57 USD markierte die Xpeng-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 20,40 USD. Zuletzt wurden via New York 166.139 Xpeng-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,16 USD) erklomm das Papier am 12.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 13.09.2024 auf bis zu 8,39 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 144,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Xpeng-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.
Am 19.08.2025 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 2,53 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xpeng 1,12 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,217 CNY je Xpeng-Aktie stehen.
