Xpeng Aktie News: Xpeng reagiert am Abend positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Xpeng. Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 23,49 USD.

Im New York-Handel gewannen die Xpeng-Papiere um 20:07 Uhr 1,3 Prozent. Bei 24,07 USD markierte die Xpeng-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,89 USD. Von der Xpeng-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 877.526 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 27,16 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xpeng-Aktie 15,62 Prozent zulegen. Am 18.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,07 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xpeng-Aktie mit einem Verlust von 57,13 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Xpeng gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Xpeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xpeng in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,53 Mrd. USD im Vergleich zu 1,12 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Xpeng veröffentlicht werden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,185 CNY je Xpeng-Aktie belaufen.

