Qualität- und Wachstums-Aktie Rambus erhält nach dem Big-Picture-Ausbruch Analystensupport mit 40 % Aufwärtspotenzial.
Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest
So entwickelt sich Xpeng

Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagnachmittag freundlich

15.09.25 16:13 Uhr

15.09.25 16:13 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagnachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Xpeng. Zuletzt ging es für das Xpeng-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 21,45 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 21,45 USD zu. Kurzfristig markierte die Xpeng-Aktie bei 21,77 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 21,50 USD. Der Tagesumsatz der Xpeng-Aktie belief sich zuletzt auf 178.913 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,16 USD) erklomm das Papier am 12.03.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xpeng-Aktie 26,62 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,59 USD am 14.09.2024. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 149,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Xpeng-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 125,58 Prozent auf 2,53 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Xpeng Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,185 CNY je Xpeng-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

