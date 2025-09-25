Xpeng Aktie News: Xpeng am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Xpeng

Die Aktie von Xpeng zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 22,96 USD.

Das Papier von Xpeng konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,2 Prozent auf 22,96 USD. Bei 23,09 USD erreichte die Xpeng-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 22,82 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 321.885 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 27,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2024 bei 10,07 USD. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 128,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 lud Xpeng zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 125,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,53 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,185 CNY je Xpeng-Aktie belaufen.

