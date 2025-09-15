DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1661 -0,7%Öl69,64 +0,8%Gold3.750 +0,4%
Aktienkurs aktuell

Xpeng Aktie News: Xpeng reagiert am Donnerstagabend positiv

25.09.25 20:24 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng reagiert am Donnerstagabend positiv

Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Xpeng-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,9 Prozent auf 22,32 USD zu.

Das Papier von Xpeng legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,9 Prozent auf 22,32 USD. Der Kurs der Xpeng-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,27 USD zu. Mit einem Wert von 21,95 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.517.340 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Bei 27,16 USD erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Am 26.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,04 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 55,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 19.08.2025 hat Xpeng die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 125,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,53 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,185 CNY je Xpeng-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

