Xpeng Aktie News: Xpeng steigt am Nachmittag stark

Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Xpeng-Aktie im New York-Handel an und legte um 6,0 Prozent auf 22,54 USD zu.

Die Xpeng-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 6,0 Prozent auf 22,54 USD. Kurzfristig markierte die Xpeng-Aktie bei 22,59 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,95 USD. Zuletzt wechselten 529.050 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,04 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie.

Nachdem Xpeng seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xpeng am 19.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 125,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,53 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen.

In der Xpeng-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,185 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

