Xpeng Aktie News: Xpeng macht am Mittwochabend Boden gut

Die Aktie von Xpeng gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Xpeng-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 21,28 USD zu.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 21,28 USD zu. In der Spitze gewann die Xpeng-Aktie bis auf 21,84 USD. Mit einem Wert von 21,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 452.346 Xpeng-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,16 USD erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 27,63 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 9,95 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xpeng-Aktie 113,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Xpeng-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xpeng am 19.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xpeng im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,53 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,185 CNY je Xpeng-Aktie.

