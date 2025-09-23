DAX23.730 +0,5%ESt505.481 +0,2%Top 10 Crypto15,72 +3,1%Dow46.336 +0,1%Nas22.567 ±-0,0%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1746 -0,6%Öl68,51 +1,1%Gold3.753 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Gerresheimer A0LD6E D-Wave Quantum A3DSV9 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
Darum notiert der Euro zum US-Dollar etwas schwächer Darum notiert der Euro zum US-Dollar etwas schwächer
Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX bewegt sich zur Wochenmitte leicht nach oben Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX bewegt sich zur Wochenmitte leicht nach oben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Blick auf Aktienkurs

Xpeng Aktie News: Xpeng gewinnt am Nachmittag

24.09.25 16:09 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng gewinnt am Nachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 21,25 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xpeng
17,85 EUR -0,55 EUR -2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Xpeng-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 21,25 USD. In der Spitze gewann die Xpeng-Aktie bis auf 21,58 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,40 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 124.575 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,16 USD erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2024 Kursverluste bis auf 9,95 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 53,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie.

Am 19.08.2025 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,53 Mrd. USD gegenüber 1,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,185 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert

Tesla-Aktie fester: Verbrenner-Aus in Gefahr? Werksleiter äußert Bedenken

Xpeng-Aktie zieht an: Xpeng übertrifft bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen

In eigener Sache

Übrigens: Xpeng und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xpeng

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xpeng

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: helloabc / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xpeng

DatumMeistgelesen
Wer­bung