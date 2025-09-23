Xpeng Aktie News: Xpeng gewinnt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 21,25 USD.

Die Xpeng-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 21,25 USD. In der Spitze gewann die Xpeng-Aktie bis auf 21,58 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,40 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 124.575 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,16 USD erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2024 Kursverluste bis auf 9,95 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 53,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie.

Am 19.08.2025 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,53 Mrd. USD gegenüber 1,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,185 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert

Tesla-Aktie fester: Verbrenner-Aus in Gefahr? Werksleiter äußert Bedenken

Xpeng-Aktie zieht an: Xpeng übertrifft bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen