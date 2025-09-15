Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend in Grün

Xpeng im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Xpeng. Zuletzt sprang die Xpeng-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 22,81 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 22,81 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xpeng-Aktie bisher bei 23,09 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,82 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Xpeng-Aktien beläuft sich auf 776.321 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,16 USD. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 19,07 Prozent Luft nach oben. Am 18.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie.

Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 19.08.2025 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Xpeng 2,53 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Xpeng-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,185 CNY je Aktie in den Xpeng-Büchern.

