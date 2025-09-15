Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend in Grün
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Xpeng. Zuletzt sprang die Xpeng-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 22,81 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 22,81 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xpeng-Aktie bisher bei 23,09 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,82 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Xpeng-Aktien beläuft sich auf 776.321 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,16 USD. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 19,07 Prozent Luft nach oben. Am 18.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie.
Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.
Am 19.08.2025 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Xpeng 2,53 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Xpeng-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,185 CNY je Aktie in den Xpeng-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie
Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert
Tesla-Aktie fester: Verbrenner-Aus in Gefahr? Werksleiter äußert Bedenken
Xpeng-Aktie zieht an: Xpeng übertrifft bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen
Übrigens: Xpeng und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Xpeng
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xpeng
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: helloabc / Shutterstock.com
Nachrichten zu Xpeng
Analysen zu Xpeng
Keine Analysen gefunden.