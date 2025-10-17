Xpeng Aktie News: Xpeng am Freitagnachmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Xpeng gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xpeng-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 21,07 USD abwärts.

Die Xpeng-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 21,07 USD abwärts. Der Kurs der Xpeng-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,80 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 20,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 141.362 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Bei 27,16 USD erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 28,90 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 10,07 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Xpeng-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 19.08.2025 äußerte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,53 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng im Jahr 2025 -1,147 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

