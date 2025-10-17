DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.298 +0,1%Top 10 Crypto14,21 -4,8%Nas22.680 +0,5%Bitcoin91.390 -1,1%Euro1,1670 -0,2%Öl61,28 +0,4%Gold4.231 -2,2%
So entwickelt sich Xpeng

Xpeng Aktie News: Xpeng tendiert am Freitagabend südwärts

17.10.25 20:23 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng tendiert am Freitagabend südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 21,14 USD.

Der Xpeng-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 21,14 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Xpeng-Aktie bis auf 20,80 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,80 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 443.014 Xpeng-Aktien.

Bei 27,16 USD markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 22,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2024 bei 10,07 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 52,37 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xpeng am 19.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 125,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,53 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Xpeng veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,147 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: helloabc / Shutterstock.com

