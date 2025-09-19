Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Xpeng gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xpeng-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 21,46 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 21,46 USD. In der Spitze büßte die Xpeng-Aktie bis auf 21,46 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,54 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 124.585 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 27,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 20,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,27 USD. Dieser Wert wurde am 24.09.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xpeng-Aktie 56,81 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Xpeng-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Xpeng gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,53 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 125,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Mrd. USD in den Büchern standen.

Xpeng wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.

In der Xpeng-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,185 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

