Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Xpeng zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Xpeng zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 21,46 USD.

Das Papier von Xpeng legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 21,46 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xpeng-Aktie bei 21,70 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,70 USD. Zuletzt wechselten via New York 127.467 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 27,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 21,01 Prozent niedriger. Am 20.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,02 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xpeng 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 19.08.2025 vor. Xpeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 125,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,53 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht.

2025 dürfte Xpeng einen Verlust von -1,185 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

