Blick auf Xpeng-Kurs

18.09.25 20:25 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng am Donnerstagabend mit Abschlägen

Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Xpeng-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 21,29 USD.

Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:06 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 21,29 USD. In der Spitze fiel die Xpeng-Aktie bis auf 20,97 USD. Bei 20,99 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 465.981 Xpeng-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 27,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,60 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.09.2024 (8,63 USD). Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 59,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 19.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 125,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,53 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,185 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: helloabc / Shutterstock.com

