Xpeng Aktie News: Xpeng gewinnt am Freitagabend an Boden

Xpeng im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Xpeng. Zuletzt konnte die Aktie von Xpeng zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,8 Prozent auf 21,88 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Xpeng-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 21,88 USD. Die Xpeng-Aktie legte bis auf 21,89 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 21,70 USD. Der Tagesumsatz der Xpeng-Aktie belief sich zuletzt auf 420.943 Aktien.

Bei einem Wert von 27,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.09.2024 auf bis zu 9,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 58,80 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Xpeng-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 19.08.2025 hat Xpeng die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Xpeng 2,53 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Xpeng wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,185 CNY je Xpeng-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert

Tesla-Aktie fester: Verbrenner-Aus in Gefahr? Werksleiter äußert Bedenken

Xpeng-Aktie zieht an: Xpeng übertrifft bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen