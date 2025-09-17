DAX23.634 +1,2%ESt505.452 +1,5%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.166 +0,3%Nas22.522 +1,2%Bitcoin99.720 +1,3%Euro1,1787 -0,3%Öl67,60 -0,5%Gold3.640 -0,6%
Notierung im Fokus

Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag mit roten Vorzeichen

18.09.25 16:11 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 21,30 USD.

Die Xpeng-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 21,30 USD. Die Xpeng-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,97 USD ab. Bei 20,99 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 165.597 Xpeng-Aktien gehandelt.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 27,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. 27,51 Prozent Plus fehlen der Xpeng-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 59,51 Prozent Luft nach unten.

Xpeng-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Am 19.08.2025 hat Xpeng die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 2,53 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,12 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Xpeng-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Xpeng 2025 einen Verlust in Höhe von -1,185 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

