Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag fester

Die Aktie von Xpeng gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Xpeng-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 21,69 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 21,69 USD zu. Der Kurs der Xpeng-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,78 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 21,32 USD. Bisher wurden heute 72.932 Xpeng-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,16 USD erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 20,14 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 10,42 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xpeng-Aktie 108,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xpeng 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xpeng am 19.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xpeng im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,53 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Xpeng wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng im Jahr 2025 -1,089 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

