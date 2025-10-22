Xpeng Aktie News: Xpeng am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Xpeng gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 21,00 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für die Xpeng-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 21,00 USD. Die Abwärtsbewegung der Xpeng-Aktie ging bis auf 20,99 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,32 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 516.917 Xpeng-Aktien.

Bei einem Wert von 27,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2024 auf bis zu 10,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie.

Zuletzt erhielten Xpeng-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,53 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 125,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xpeng einen Umsatz von 1,12 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,089 CNY je Aktie in den Xpeng-Büchern.

