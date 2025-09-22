DAX23.631 +0,4%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,71 ±-0,0%Dow46.463 +0,2%Nas22.726 -0,3%Bitcoin95.792 +0,3%Euro1,1792 -0,1%Öl67,82 +1,9%Gold3.779 +0,9%
Aktienkurs aktuell

Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag gesucht

23.09.25 16:10 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Xpeng gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 21,67 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xpeng
18,40 EUR 0,55 EUR 3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Xpeng-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 21,67 USD zu. In der Spitze legte die Xpeng-Aktie bis auf 21,73 USD zu. Mit einem Wert von 21,51 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 131.603 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 20,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 19.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,53 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 125,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xpeng einen Umsatz von 1,12 Mrd. USD eingefahren.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Xpeng veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,185 CNY je Xpeng-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

