Xpeng Aktie News: Xpeng zeigt sich am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 21,80 USD zu.

Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 21,80 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Xpeng-Aktie bei 21,80 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 21,54 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Xpeng-Aktien beläuft sich auf 149.540 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,16 USD. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,42 USD. Dieser Wert wurde am 25.10.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 52,20 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 19.08.2025 lud Xpeng zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xpeng im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,53 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,089 CNY je Aktie in den Xpeng-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie

Aktien legen zu: BYD-Auslieferungen gehen im September zurück - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert