Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag verlustreich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 21,44 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Die Xpeng-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,2 Prozent auf 21,44 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xpeng-Aktie bisher bei 21,36 USD. Bei 21,67 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 223.218 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,16 USD an. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 21,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.08.2024 (7,47 USD). Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 65,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.
Xpeng veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 2,53 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.
2025 dürfte Xpeng einen Verlust von -1,119 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie
Xpeng-Aktie zieht an: Xpeng übertrifft bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen
Ausblick: Xpeng veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?
Übrigens: Xpeng und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Xpeng
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xpeng
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: helloabc / Shutterstock.com
Nachrichten zu Xpeng
Analysen zu Xpeng
Keine Analysen gefunden.