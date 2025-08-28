DAX23.976 -0,3%ESt505.370 -0,5%Top 10 Crypto15,30 -3,8%Dow45.431 -0,5%Nas21.418 -1,3%Bitcoin92.650 -3,8%Euro1,1694 +0,1%Öl68,11 -0,2%Gold3.439 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert
BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Aktienentwicklung

Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag verlustreich

29.08.25 16:10 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 21,44 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xpeng
18,40 EUR -0,10 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Xpeng-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,2 Prozent auf 21,44 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xpeng-Aktie bisher bei 21,36 USD. Bei 21,67 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 223.218 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,16 USD an. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 21,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.08.2024 (7,47 USD). Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 65,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Xpeng veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 2,53 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.

2025 dürfte Xpeng einen Verlust von -1,119 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

Xpeng-Aktie zieht an: Xpeng übertrifft bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen

Ausblick: Xpeng veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

In eigener Sache

Übrigens: Xpeng und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xpeng

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xpeng

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: helloabc / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xpeng

DatumMeistgelesen
Wer­bung