Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag verlustreich

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 21,44 USD nach.

Die Xpeng-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,2 Prozent auf 21,44 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xpeng-Aktie bisher bei 21,36 USD. Bei 21,67 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 223.218 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,16 USD an. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 21,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.08.2024 (7,47 USD). Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 65,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Xpeng veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 2,53 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.

2025 dürfte Xpeng einen Verlust von -1,119 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

Xpeng-Aktie zieht an: Xpeng übertrifft bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen

Ausblick: Xpeng veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?