So bewegt sich Xpeng

Xpeng Aktie News: Anleger schicken Xpeng am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

03.10.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 22,81 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xpeng
20,10 EUR -0,50 EUR -2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 4,2 Prozent auf 22,81 USD. Das Tagestief markierte die Xpeng-Aktie bei 22,75 USD. Mit einem Wert von 23,49 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Xpeng-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 240.911 Stück gehandelt.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,07 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 10,07 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 126,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xpeng am 19.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 2,53 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xpeng 1,12 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 vorlegen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,192 CNY je Xpeng-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

