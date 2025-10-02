Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Xpeng. Im New York-Handel gewannen die Xpeng-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die Xpeng-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 24,23 USD zu. Der Kurs der Xpeng-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,53 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,30 USD. Zuletzt wechselten 228.226 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Bei 27,16 USD erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,07 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,44 Prozent.

Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Xpeng ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat Xpeng im vergangenen Quartal 2,53 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xpeng 1,12 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,192 CNY einfahren.

