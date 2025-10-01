Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kurs der Xpeng

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 23,23 USD.

Das Papier von Xpeng gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 23,23 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Xpeng-Aktie bei 23,22 USD. Bei 23,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Xpeng-Aktie belief sich zuletzt auf 143.642 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,16 USD. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 14,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,07 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xpeng am 19.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xpeng in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,53 Mrd. USD im Vergleich zu 1,12 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,192 CNY je Xpeng-Aktie.

