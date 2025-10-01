DAX24.088 +0,9%Est505.575 +0,8%MSCI World4.311 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.659 ±0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,46 -2,4%Gold3.874 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- Zurückhaltung an US-Börsen -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
Kurs der Xpeng

Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag mit Kursabschlägen

01.10.25 16:10 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 23,23 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xpeng
20,60 EUR 0,60 EUR 3,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Xpeng gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 23,23 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Xpeng-Aktie bei 23,22 USD. Bei 23,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Xpeng-Aktie belief sich zuletzt auf 143.642 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,16 USD. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 14,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,07 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xpeng am 19.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xpeng in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,53 Mrd. USD im Vergleich zu 1,12 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,192 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert

Tesla-Aktie fester: Verbrenner-Aus in Gefahr? Werksleiter äußert Bedenken

Xpeng-Aktie zieht an: Xpeng übertrifft bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen

In eigener Sache

Übrigens: Xpeng und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xpeng

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xpeng

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: helloabc / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xpeng

DatumMeistgelesen
Wer­bung