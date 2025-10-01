Xpeng Aktie News: Xpeng zeigt sich am Mittwochabend freundlich

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Xpeng. Im New York-Handel gewannen die Xpeng-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 20:08 Uhr wies die Xpeng-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 23,49 USD nach oben. In der Spitze legte die Xpeng-Aktie bis auf 23,90 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 23,90 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 424.208 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 27,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,07 USD am 18.10.2024. Mit einem Kursverlust von 57,12 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Xpeng seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 19.08.2025 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 125,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,53 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Xpeng 2025 einen Verlust in Höhe von -1,192 CNY je Aktie ausweisen dürften.

