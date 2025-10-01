DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.324 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.767 +0,5%Bitcoin100.167 +3,1%Euro1,1734 ±-0,0%Öl65,60 -2,2%Gold3.865 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- Wall Street etwas fester -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Erfolg für Grayscale: Erster Multi-Asset-Krypto-Spot-ETF nun auf dem US-Markt handelbar Erfolg für Grayscale: Erster Multi-Asset-Krypto-Spot-ETF nun auf dem US-Markt handelbar
Plug Power-Aktie bleibt im Fokus: Neuer Vertriebspartner soll bei Kapitalbeschaffung helfen Plug Power-Aktie bleibt im Fokus: Neuer Vertriebspartner soll bei Kapitalbeschaffung helfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
Aktienentwicklung

Xpeng Aktie News: Xpeng zeigt sich am Mittwochabend freundlich

01.10.25 20:24 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng zeigt sich am Mittwochabend freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Xpeng. Im New York-Handel gewannen die Xpeng-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xpeng
20,10 EUR 0,10 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Xpeng-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 23,49 USD nach oben. In der Spitze legte die Xpeng-Aktie bis auf 23,90 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 23,90 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 424.208 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 27,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,07 USD am 18.10.2024. Mit einem Kursverlust von 57,12 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Xpeng seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 19.08.2025 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 125,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,53 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Xpeng 2025 einen Verlust in Höhe von -1,192 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert

Tesla-Aktie fester: Verbrenner-Aus in Gefahr? Werksleiter äußert Bedenken

Xpeng-Aktie zieht an: Xpeng übertrifft bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen

In eigener Sache

Übrigens: Xpeng und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xpeng

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xpeng

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: helloabc / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xpeng

DatumMeistgelesen
Wer­bung