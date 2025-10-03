Xpeng Aktie News: Anleger schicken Xpeng am Freitagabend auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Xpeng gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,0 Prozent im Minus bei 22,63 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 5,0 Prozent auf 22,63 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Xpeng-Aktie bis auf 22,45 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 906.905 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,16 USD. Gewinne von 20,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,07 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Xpeng-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Xpeng ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Xpeng 2,53 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,192 CNY je Xpeng-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

Aktien legen zu: BYD-Auslieferungen gehen im September zurück - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert

Tesla-Aktie fester: Verbrenner-Aus in Gefahr? Werksleiter äußert Bedenken