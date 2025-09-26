DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.328 +0,2%Nas22.574 +0,4%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,64 -3,0%Gold3.828 +1,7%
Xpeng Aktie News: Xpeng schiebt sich am Montagabend vor

29.09.25 20:25 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 23,05 USD.

Die Xpeng-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 23,05 USD. Der Kurs der Xpeng-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,14 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,06 USD. Zuletzt wechselten 567.105 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 10,07 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 56,31 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Xpeng ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 125,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,53 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Xpeng 2025 einen Verlust in Höhe von -1,185 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

