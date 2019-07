Ausblick: T-Mobile US informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

T-Mobile US lädt am 25.07.2019 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2019 endete.

Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Gewinn von 0,967 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,920 USD je Aktie erzielt worden.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 11,14 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 5,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,57 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,96 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,36 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 45,51 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 43,31 Milliarden USD im Vorjahr.

