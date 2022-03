NIO-Aktie tiefer: NIO schreibt weiter rote Zahlen - Umsatz kräftig gestiegen

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: US-Börsen im Zwiespalt -- DAX im Plus -- freenet verdient weniger -- Vitesco geht vorsichtig ins Jahr -- NIO mit roten Zahlen -- Eckert & Ziegler, SAP im Fokus

Umweltschützer legen Widerspruch gegen Genehmigung von Tesla-Gigafactory in Grünheide ein. J&J und Legend Biotech kommen Zulassung von zellbasierter Krebstherapie in der EU näher. CompuGroup an Übernahme von Gesundheitsdaten-Analysten Insight Health interessiert. Deutsche Bank holt sich Ex-Chef des norwegischen Staatsfonds in den Aufsichtsrat. Arbeitsdirektorin Stephanie Coßmann verlässt LANXESS zum Ende des Monats.